Sahil yürüyüş alanları demir bariyerlerle kapatıldı - Son Dakika

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Sahil yürüyüş alanları demir bariyerlerle kapatıldı
6 saat önce
Tekirdağ'da sahil yürüyüş alanlar teni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde demir bariyerlerle kapatıldı.
Tekirdağ'da sahil yürüyüş alanlar teni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde demir bariyerlerle kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler salgınının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Sahilindeki yürüyüş alanlarını demir bariyerlerle kapattı.
Öte yandan ekipler sahildeki araç parkı yerlerini de dubalarla kapatarak, vatanadaşların dışarı çıkmamaması için önlem aldı.
Bunun yanı sıra hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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