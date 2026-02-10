Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu - Son Dakika
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

10.02.2026 13:32  Güncelleme: 14:01
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan bir cisim, yapılan incelemeler sonucunda insansız hava aracı parçası olarak belirlendi. Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İHA PARÇASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILACAK

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Yerel Haberler, Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çevre, Ünye, Ordu, Son Dakika

