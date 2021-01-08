Sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi
08.01.2021 12:19
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinde ikamet eden V.A. (47) isimli şahsın Tunçbilek beldesine araçla sahte içki yapımında kullanılan etil alkol sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin ikametgahında ve aracında yapılan aramada,10 litre etil alkol, 25 litre ispirto, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı! Sürücü "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi bilerek dinlenme tesisine sürmüş Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı