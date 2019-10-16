Son Dakika Haberleri: Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı

Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı

1 saat önce

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, mezarı başında anıldıTÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ile 'Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki mezarı başında anıldı.

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, mezarı başında anıldı

TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ile 'Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki mezarı başında anıldı.

Tedavi gördüğü hastanede, 16 Ekim 2018'de hayatını kaybeden Bahaettin Karakoç için Şeyhadil Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi. Daha sonra konuşma yapan, Bahaettin Karakoç'un dostlarından, emekli öğretim üyesi Dr. Mustafa Kök, ünlü şairin şiirle yatıp, şiirle kalkan biri olduğunu söyledi. Kök, "Biz onun yakınında 40 yılı aşkın zamandır bulunduk. Ne büyük şeref, benim gibi yanında bulunan bütün arkadaşları ve dostları için. Ondan yararlandık, onun aşkına şahit olduk, ona yardım etmek suretiyle beraber Dolunay Dergisi çıkardık. Dolunay Dergisi mahalli bir ortamda çıkmasına rağmen ulusal ve evrensel planda kabul görmüş değerli bir dergi halinde tarihe geçti" diye konuştu.

Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç ise "Babam gitti, üzüldük. Üzülmemek elde değil ama gördüğünüz gibi onun peşinden giden gençler, dostları, edebiyata gönül veren insanlar burada. Aynı zamanda ilimizin değişik kurumlarında da onunla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor, anıyorlar. Eserleriyle yaşayacak" dedi.

Öğrencilerden Ökkeş Samet Demir ise Bahaettin Karakoç'un 'Beyaz Dilekçe' isimli şiirini okudu.

Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı

Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş, Beyaz Kartal, Dede Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:49 Kaynak: DHA
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