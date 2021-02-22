Sakarya'da 14 bin öğrenci yüz yüze eğitimle sıralarına kavuştu - Son Dakika

Sakarya'da 14 bin öğrenci yüz yüze eğitimle sıralarına kavuştu

22.02.2021 15:31
Sakarya'da 14 bin öğrenci yüz yüze eğitimle sıralarına kavuştu, System.String[]

Sakarya'da köy okulu ve anaokullarında eğitim gören 14 bin öğrenci, kar yağışı nedeniyle bir haftalık gecikmenin ardından yüz yüze eğitime başladı.

Sakarya'da köy okulu ve anaokullarında eğitim gören 14 bin öğrenci, kar yağışı nedeniyle bir haftalık gecikmenin ardından yüz yüze eğitime başladı.

Kentte bulunan 200'ü aşkın köy okulu ve anaokulunda eğitim gören öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir uzaktan sürdürülen eğitimin ardından kademeli geçiş programıyla sıralarına kavuştu.

Okulların idarecileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, balon ve resimlerle süslenen okullarındaki derslerine bayram havasında başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Erenler ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey İlkokulundaki öğrencileri ilk günlerinde yalnız bırakmadı.

Törenin ardından derslikleri de ziyaret eden Durmuş, gazetecilere, bugün çok heyecanlı ve güzel bir gün yaşadıklarını belirtti.

Çocukların, okulların açılmasıyla duyduğu mutluluğun gözlerinden okunduğunu dile getiren Durmuş, "Hepimiz yüz yüze eğitimi çok özlemişiz. İlimiz genelinde bugün itibarıyla 14 bin öğrencimiz başladı, 1 Mart'tan itibaren de yine binlerce öğrencimiz okullarıyla buluşacak. Salgın hastalığın bir an önce bitmesini, ilimiz genelindeki 212 bin öğrencimizin, öğretmenlerimizin, tüm paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Durmuş, kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitimin tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere, okul yöneticilerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, öğrencilerle okul bahçesinde kısa süreli "ebelemece" oyunu oynayarak sevinçlerine ortak oldu.

Sakarya, Bayram, Okul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 14 bin öğrenci yüz yüze eğitimle sıralarına kavuştu - Son Dakika


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