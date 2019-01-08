Sakarya'da 287 Bin 801 Ton Atık Kazandırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, geçen yıl 287 bin 801 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, insan yaşamı için büyük sorunlar teşkil eden atıkları dönüşüm tesislerinde yeniden doğaya kazandırarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağlandığı aktarıldı.
Çevrenin gelecek nesillere sağlıkla aktarılabilmesi için çalışmaların 2019 yılında da artarak devam edeceğinin anlatıldığı açıklamada, Daire Başkanı Karamehmetoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Sıfır Atık Projesi'ne Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında değerlendirilebilir 287 bin 801 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak destek sunduk. Bu kapsamda bin 594 ton tıbbi atığı, 128 ton bitkisel atık yağı, 5 ton atık pili, 167 ton elektronik atığı, 277 ton atık motor yağını, 609 ton ömrünü tamamlamış lastik, katı atık sahasında 285 bin 112 ton atığı geri dönüştürdük."
"Şehrin ekonomisine büyük katkı sağladık"
Karamehmetoğlu, belediye tarafından inşa edilen bölgenin en büyük katı atık tesisi Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi ile çöpten 3 milyon 792 bin 600 kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildiğine değinerek, "Binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için büyük sorunlar teşkil eden atıklarımızı dönüşüm tesislerinde yeniden doğaya kazandırarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.