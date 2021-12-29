Üye Girişi
Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor - Son Dakika

Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor

29.12.2021 16:51
Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, GPS, fotokapan ve kameralarla çevre ve doğa kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, GPS, fotokapan ve kameralarla çevre ve doğa kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının son 3 yılda yaptığı çalışmalar raporlandı.

Buna göre 2019-2021 yıllarında şehir genelinde yürütülen inşaat ve hafriyat çalışmalarında firmalara ait 1 milyon 565 bin metreküp hafriyat toprağının geri dönüşümü sağlandı. Ayrıca, bu süre içerisinde rutin, habersiz veya şikayet üzerine toplamda 2 bin 57 denetim gerçekleştirildi.

Denetim mekanizmasının en güçlü şekilde çalışması için hafriyat toprağı taşıyan tüm araçlar, takılması zorunlu olan uydu bazlı navigasyon (GPS), Büyükşehir Belediyesinin il genelinde aktif hale getirdiği kameralar ve kritik noktalara yerleştirilen fotokapanlarla takip edildi.

İhlali tespit edildiğinde uyarılan ancak tüm uyarılara rağmen geri kazanılması gereken hafriyat veya yıkıntıyı hatalı yerlere dökerek doğayı kirleten 40 farklı ihlale cezai yaptırım uygulandı. Bunların yanında 2021 yılında farklı firmalara ait toplamda 518 aracın nakliye güzergahlarında yaptığı hareketler ve faaliyetleri anlık olarak izleniyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz çevremizi, doğamızı korumak. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz tüm projelerde önce çevreyi düşünmekteyiz. Yeşili, doğası, doğal güzellikleri ve verimli topağıyla dünyanın en nadide şehirlerinden biri olan Sakarya'mızın bu kimliği koruması ve tüm güzelliklerini geleceğe taşıması için denetimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Denetim sistemimizi güçlendiren fotokapanlarımız, kameralarımız ve GPS sistemimizle ihlallere anında müdahale ediyoruz. Çevreye zarar verecek ve kirlilik oluşturacak bir harekete rastlayan tüm vatandaşlarımız bu durumu ALO 153 Çözüm Masası hattımıza ihbar edebilir."

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, GPS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor - Son Dakika


Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31

Son Dakika Haberleri
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:59:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement