Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 30 bin tavuk öldü
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 30 bin tavuk telef öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 30 bin tavuk telef öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.
Gece saatlerinde, Hendek Şeyhler Mahallesi'nde Tahsin İbrahimbaş'a ait tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle çiftlikte bulunan yaklaşık 30 bin tavuk telef öldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:58 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 30 bin tavuk öldü - Son Dakika
Son Dakika 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı