Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Fetö/pdy Davası, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatının eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Y.T, eşinin tutuklu bulunduğunu ve hasta olduğunu belirterek, "Ailem dağıldı, çocuğum, hasta olan annemin yanındadır. Devlete atanamadım, geçim derdiyle dershanelerde çalıştım. ByLock kullanmadım, tanık ifadelerindeki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Tanık beyanları soyut ifadelerden oluşmaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Söz alan sanık avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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