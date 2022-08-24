Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı , Kaynarca ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 3 buçuk kilogram kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin A.M., A.Ç., N.K. ile oğlu K.K., ve Ö.T. gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 5 gözaltı - Son Dakika

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