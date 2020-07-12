Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 34 BG 4424 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan Suat A. (27), Ahmet S. (16) ile Ali A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Ali A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.