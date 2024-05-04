Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla ruhsatsız ve plakasız olarak satmaya çalıştığını belirleyen ekipler takip sonucu F.B'yi (24) gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da çalınan motosikleti satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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