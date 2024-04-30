Mersin Tarsus'ta Trafiğe Kapalı Yol Motosiklet Yarış Pistine Dönüştü - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta Trafiğe Kapalı Yol Motosiklet Yarış Pistine Dönüştü

Mersin Tarsus\'ta Trafiğe Kapalı Yol Motosiklet Yarış Pistine Dönüştü

Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafiğe kapalı yol, motosiklet tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Gençler, yolu yasal olmayan şekilde yarış pistine çevirerek çeşitli gösteriler ve yarışlar yapıyor. Güvenli bir ortam talep eden motosiklet sürücüleri, özel bir pistin yapılmasını istiyor.

30.04.2024 09:47  Güncelleme: 09:51
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafiğe kapalı yol, motosiklet tutkunlarının yarış pistine dönüştü.

Kulak Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı yolda özellikle hafta sonları buluşan motosiklet tutkunu gençler, çeşitli gösteriler ve yarışlar yapıyor. Yolu yasal olmayan şekilde yarış pistine çeviren gençler, zaman zaman da kaza yapıyor. Yolun başına ve sonuna geçişi engellemek için dökülen toprak kümeleri ve engeller de gençleri durdurmuyor. Gençler tehlikeye aldırış etmeden zaman zaman akrobasi gösterileri, kimi zaman da kendi aralarında yarışlar gerçekleştiriyor.

"Aslında burası trafiğe kapalı bir alan"

Bölgede daha güvenli yarış ve gösteriler yapabilmek için özel pist talebinde bulunan motosiklet sürücüsü Şahin Görüroğlu, "Burası birçok motor sevdalısı arkadaşımızın eğlenmek ve vakit geçirmek için geldiği bir yer. Birçok arkadaşımız buraya yarışmak için geliyor, yarışan arkadaşlarımızı izlemek için geliyorlar. Bazı motorcu arkadaşlar bilinçsiz şekilde yolda agresif hareketler yapıyorlar. Bu yolda kazalar oldu, yaralanmalar oldu, arkadaşlarımızı kaybettik. En azından motorcular için bir pist yapılsa bizim için çok güzel olur" dedi.

Motosiklet sürücüsü Bedican Akay da söz konusu yolun motosiklet tutkunları arasında 'Kulak Yarış Pisti' olarak bilindiğini söyledi. Akay, "Aslında burası trafiğe kapalı bir alan. Biz bu pistte çoğu arkadaşımızı kaybettik. Evet, burada yarışlar yapılıyor. Biz buraya bir pist istiyoruz. Böylelikle kazaların önüne de geçilmiş olur" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Tarsus'ta Trafiğe Kapalı Yol Motosiklet Yarış Pistine Dönüştü - Son Dakika

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