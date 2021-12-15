Sakarya'da Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'da Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.

Adapazarı Lütfü Yaman Spor Salonu'nda 3 gün boyunca 105 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Emre Kocakaplan birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizin değerli velileri ve sporcularıyla 3 gün boyunca 'Maskeni tak, mesafeni koru ve hamleni yap' sloganıyla komisyonumuzun aldığı önerilere riayet ederek satranç taşlarına dokunmanın, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Sakarya Satranç ailesi olarak, sizlerle turnuva salonlarında bir arada olmayı, turnuva heyecanını birlikte yaşamayı çok özlemiştik. İl birincimiz Türkiye Kupası'na doğrudan katılım hakkıyla şehrimizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Serhat Karademir, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Sakarya Satranç il Temsilcisi Ahmet Can Duygu, sporcular, veliler ve davetliler katıldı.