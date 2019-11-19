Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki yangında ölen iki kardeş defnedildi
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Sakarya'daki yangında ölen iki kardeş defnedildi

6 saat önce

Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve 3 yaşındaki Mert Çolak kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Sakarya'daki yangında ölen iki kardeş defnedildi, System.String[]

Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve 3 yaşındaki Mert Çolak kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan iki kardeşin cenazesi, Hendek ilçesindeki Müftülük Camisi'ne getirildi.

Burada baba İsa Çolak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Anne Cansu Çolak ve bazı yakınları tabutlara sarılarak ağladı.

İlçe müftüsü Mürteza Gür tarafından kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri şehir mezarlığına defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ikamet eden İsa ve Cansu Çolak çiftinin evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan 3 yaşındaki Mert Çolak ile kardeşi 1,5 yaşındaki Yasin Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Baba İsa Çolak'ın iş yerinde olduğu ve anne Cansu Çolak'ın evin bahçesinde bulunduğu sırada yangın çıktığı, alevlerin büyümesi nedeniyle eve giremediği öğrenilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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