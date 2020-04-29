Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Sakarya'ya getirilen misafirlere hediye çantaları dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çözüm Masası ekibi, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkemize getirilerek öğrenci yurtlarına yerleştirilen 455 misafire içlerinde çeşitli malzemeler bulunan çantaları ulaştırdı.

Açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele için yurt dışında bulunan 2 bine yakın vatandaşımızı daha önce şehrimizde ağırlamıştık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman her vatandaşımızın yanında olmak için çaba gösteriyoruz. Ekiplerimiz 14 gün boyunca vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kalmaları için çalışmalarına devam edecek." denildi.

- Ramazan yardımları sürüyor

Serdivan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ramazan ayının başlamasıyla gıda kolisi başta olmak üzere sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasına hız verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere belediye aracılığıyla düzenli olarak erzak yardımında bulunulduğu, diğer yandan çağrı merkezi ve WhatsApp iletişim hattına gelen taleplerin de değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, erzak konusunda bugüne kadar 7 bin 158 aileye yardımda bulunulduğunu aktararak, aynı zamanda sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde vatandaşlardan gelen bebek bezi, süt ve mama başta olmak üzere tüm taleplere de cevap verildiğini kaydetti.

Alemdar bu süreçte yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini de buluşturduklarını ve köprü olduklarını anlattı.