Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na otobüs seferleri düzenlemeye 18 Eylül'de başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, BELPAŞ bünyesinde gerçekleştirilecek otobüs seferlerinin konforlu ve son model 'HAVASAK' otobüsleri ile yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ekrem Yüce, ilk etapta gün boyunca toplam 9 geliş ve 9 gidiş olacağını, ileriki süreçte sefer sayılarını arttıracaklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalkış yapacak araçların son durakları Sabiha Gökçen Havalimanı olacak. Şehir genelinde Kent Meydanı, terminal, kampüs, Mavi Durak, Çark Caddesi, Şal Sokak ve Erenler Patates Hali ile Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere toplam 8 şubede bilet kesim noktaları olacak. Online bilet satışları ise 0850 480 34 54 numarası ya da havasak.com.tr ile belpas.com.tr adresinden yapılacak.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üst yönetim personelin isimleri kullanılarak vatandaşlardan yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ulaştığını, konunun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilip yasal süreç başlatıldığı aktarıldı.

Belediye açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yüce ve Tever, Adapazarı İlçe Teşkilatı toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı'nın kongre sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantıya katıldı.

Buluşmada Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enver Tok ile teşkilat üyeleri yer aldı.

Başkan Yüce, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında destek olacaklarını ifade etti.

Tever ve Işıksu da yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.