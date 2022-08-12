Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı

12.08.2022 14:51
Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters akıntı nedeniyle su alan tekne 8 saat süren çalışma sonucu batmaktan kurtarıldı.

Sakarya'nın Kara su ilçesinde ters akıntı nedeniyle su alan tekne 8 saat süren çalışma sonucu batmaktan kurtarıldı.

İhsaniye Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bağlı teknelerine sabaha karşı gelen balıkçılar Şükrü Küçük ve Halil Batman, 14 metrelik teknenin su aldığını gördü.

Motorlu pompa ve kovalarla suyu tahliye etmeye çalışan tekne sahipleri, saatler süren çabaları sonucu başarılı olamayınca SASKİ vidanjörleri çağırıldı.

Vidanjörlerin suyu boşaltılmasıyla tekne batmaktan kurtarıldı.

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - Sağanak etkili oluyor ZONGULDAK - Sağanak etkili oluyor Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğu dalgalara kapıldı Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğu dalgalara kapıldı
Kaynak: AA

Sakarya, Batman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 14:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement