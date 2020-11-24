Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla) - Son Dakika

Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)

24.11.2020 21:57
Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla), System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Mehmet Şengül (xxx)ADANASPOR: Yaşar (xx) - Donkor (xx), Cenk (xx), Hıfsullah (xx), Muhammet Ömer (xx) (Dk. 71 Canberk x), İbrahim (xx), Celil (xx), Berkan (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Mehmet Şengül (xxx)

ADANASPOR: Yaşar (xx) - Donkor (xx), Cenk (xx), Hıfsullah (xx), Muhammet Ömer (xx) (Dk. 71 Canberk x), İbrahim (xx), Celil (xx), Berkan (xx) (Dk. 85 Embe Hessemb x) Ömer (xx), Dos Reis (xx), Ozan (xx) (Dk. 71 Belem x)SAKARYASPOR: Alişan (xx) - Canberk (xx), Abdülaziz (xx) (Dk. 87 Oğuzhan), Berk İsmail (xx) (Dk. 75 Ali Özgün x), Muhammet Reis (xx), Mehmet Boztepe (xx), Hakan Aslantaş (xx), Azad (xx), Çağrı (xx) (Dk. 110 Caner), Berkay (xx), Ümit YasinGOLLER: Dk. 35 Ozan, Dk. 116 Cenk (Adanaspor) - Dk. 30 (P) Abdülaziz, Dk. 111 Mehmet Boztepe (Sakaryaspor)SARI KARTLAR: Muhammet Ömer, İbrahim, Canberk (Adanaspor) - Mehmet Boztepe, Çağrı (Sakaryaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek tur atladı.

26'ncı dakikada Adanaspor atağında hızlı ilerleyen Celil rakip savunmaya geçerek ceza sahasına sokuldu. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu çelerek ağlara gitmesini önledi.35'inci dakikada Adanaspor'un kontra atağında Celil'in attığı ara pasta Ozan topla buluştu ve hızla ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.60'ıncı dakikada Adanaspor'da Ozan, orta sahadan ara pasla buluştuğu topla ceza sahasına girdi. Ozan, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanarak uzatmalara gidildi.111'inci dakikada Adanaspor'da Celil, uzaklaştırmak istediği topu Sakaryasporlu Mehmet'e kaptırdı. Mehmet, kaleci Yaşar'ın yanından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.116'ncı dakikada Adanaspor'da Celil'in kullandığı köşe vuruşunda Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.Maçın uzatma bölümü de 2-2 berabere tamamlandı ve penaltı vuruşlarına gidildi.

Karşılaşma 4-3'lük penaltı atışları sonunda Adanaspor'un galibiyetiyle sona erdi. Adanaspor bu sonuçla kupada tur atladı.


Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)

Sakaryaspor, Adanaspor, Boztepe, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü "Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı         
21:37
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak         
21:10
Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız         
20:53
Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı         
20:47
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu         
20:05
Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi         
19:36
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 22:07:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei