Son Dakika Haberleri: Salihlili Emlakçılardan Yılmaz'a Güven Oyu

Salihlili Emlakçılardan Yılmaz'a Güven Oyu

37 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneğinin (SEMDER) gerçekleştirdiği olağan genel kurulda mevcut başkan Yıldırım Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildiSalihli'de 2005 yılında kurulan ve 131 üyesi bulunan SEMDER, 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Salihlili Emlakçılardan Yılmaz'a Güven Oyu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneğinin (SEMDER) gerçekleştirdiği olağan genel kurulda mevcut başkan Yıldırım Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi

Salihli'de 2005 yılında kurulan ve 131 üyesi bulunan SEMDER, 9. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Altıntaş yaparken, tek liste ile gidilen seçimlerde Yıldırım Yılmaz yeniden SEMDER'in başkanı seçildi. Derneğin 2 yıldır başkanlığını yaptığını belirten Başkan Yıldırım Yılmaz, üyelerle birlikte birlik ve beraberliğin sağlanması adına görev yaptığını söyledi. Üyelerin sorunlarının çözümü konusunda hep yardımcı olduklarını vurgu yapan Yılmaz,"Üyelerimizin resmi yerlerde yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde de geçmişte dönemdeki gibi aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki SEMDER yönetimi: Mutlu Ergen, Atagün Özer, Mehmet Aykoç, Halil Emre, Orçun Üçer ve Hakan Akyol'dan oluşurken, denetim kurulu ise Levent Ersoy, Serdar Aşkın ve Mert Uhut Akbulut'tan oluştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Yıldırım Yılmaz, Güncel
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