Samanlar tutuştu, mahallede panik yaşandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanların tutuşması sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, binanın bitişiğindeki samanlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk olarak mahalle sakinleri tarafından müdahale edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina bitişiğindeki samanların yanması ve çıkan yoğun duman çevreyi sararken vatandaşlar panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, binanın bitişiğindeki samanlar kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybının olmaması ve hayvanların zarar görmemiş olması teselli oldu. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan soğutma işlemi ile yanan samanlar kaldırıldı. - BURDUR