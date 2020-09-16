SAMDOB yeni sezonunu "Opera ile Oda Müziği Gecesi" açık hava konserleriyle açıyor - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu sosyal mesafeli açık hava konserleri ile açıyor.

SAMDOB'dan yapılan açıklamada, açık hava konserlerinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlanacağı belirtildi.

Açık hava konserlerinin ilkinin 17 Eylül'de saat 20.30'da SAMDOB binası önündeki Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, konserlere 1,5 metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek 55 kişinin katılım sağlayabileceği vurgulandı.

"Opera ile Oda Müziği Gecesi" konseri öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından konser alanının incelenmesi yapılarak pandemi koşullarına uygunluk kontrolleri gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeyle zorunlu hale gelen HES kodu uygulaması, konser alanı girişinde görevlilerce yapılacak. Sanatseverlerin HES kodu ile risk grubunda olup olamadıkları sorgulandıktan sonra, ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişleri gerçekleştirilecek.

Maske takmanın zorunlu olacağı konserde, önceden sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan oturma düzeni uygulanacak. Konserde seçilen parçaları Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçılarından, keman sanatçısı Bestenaz Yakar, viyola sanatçısı Yasemin Darik Örgüt, viyolonsel sanatçısı Nagehan Seçkin, flüt sanatçısı Hande Çakır, klarnet sanatçısı Kayahan Kayaca ve piyanist Onur Altıparmak seslendirirken, Ecem Günaydın, Ege Oral, Çağıl Han Öztornacı ve Ekinsu Cemgil hazırladıkları koreografilerle geceye renk katacak."