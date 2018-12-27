Son Dakika Haberleri: Sami Savatlı'dan Esma Sultan Yalısı'nda Sergi

Sami Savatlı'dan Esma Sultan Yalısı'nda Sergi

1 saat önce

Sami Savatlı'nın 24 eserinden oluşan sergisi, Değerler Zirvesi kapsamında Esma Sultan Yalısı'nda izleyiciyle buluştu.

Sami Savatlı'dan Esma Sultan Yalısı'nda Sergi, System.String[]
Sami Savatlı'nın 24 eserinden oluşan sergisi, Değerler Zirvesi kapsamında Esma Sultan Yalısı'nda izleyiciyle buluştu.

Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Sami Savatlı'nın geleneksel hat sanatını modernize ederek yorumladığı eserlerden oluşan sergi, Esma Sultan Yalısı'nda beğeni toplarken, Feryal Gülman, Sinan Öncel, Suzan-Turgut Toplusoy, Sibel Kerimoğlu, Merve Ata Arslan, Zerrin Menteşeoğlu, Ayşen Zamanpur, Bünyamin Aydın gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

1889 yılında 32.Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'a düğün hediyesi olarak verilen Ortaköy Camii'nin yanındaki Esma Sultan Yalısı, 2000'li yılların başında Philip Robert'in projesi doğrultusunda cam ve çelik kullanılarak binanın içi yeniden yapıldı ve yalı, yılın tamamında açık olacak şekilde hizmet vermeye başladı.

Tarih içinde birçok olaya ve kişiye tanıklık eden yalı, Sami Savatlı'nın geleneksel ve moderni bir araya getirdiği eserleri için muazzam bir fon oluşturdu. Yüksek tavanıyla, tarihi dokusuyla, doğal ışık alan iç mekanıyla dramatik görünüme sahip yalının verdiği hissiyat ile Savatlı'nın eserleri adeta bütünleşti. Değerler zirvesi sürecinde sergi büyük ilgi topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Bünyamin Aydın, Feryal Gülman, Esma Sultan Yalısı, Esma Sultan, Güncel
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