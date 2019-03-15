Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre
'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham
ve Manchester City
birbirleriyle eşleşti. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle: Ajax
- Juventus Liverpool
- Porto
Tottenham - Manchester City Barcelona
- Manchester United
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu
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