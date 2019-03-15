Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşti. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle: Ajax - Juventus Liverpool - Porto Tottenham - Manchester City Barcelona - Manchester United

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

İsviçre, Manchester City, Tottenham, Güncel
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