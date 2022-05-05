Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid

05.05.2022 08:47
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında tarihi geri dönüşe imza attığı mücadelede Manchester City'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında tarihi geri dönüşe imza attığı mücadelede Manchester City'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Karim Benzema bu maçta attığı golle turnuvadaki 15. golüne ulaştı.

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Villarreal'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City'i Rodrygo (2) ve Benzema'nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real, yarı finalde de Pep Guardiola'nın takımı City'i 3-4 ve 3-1'lik skorlarla elemeyi başardı. Hafta sonu LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real, Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkarak Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

BENZEMA'DAN 15 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain'i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu'da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

(İsmail Yasin Akçın-İHA)

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Liverpool - Real Madrid - Son Dakika
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