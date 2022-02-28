28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika

Çorum AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması için toplananlar

AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı'nın konuşması 28 Şubat sürecine tepkiler

ÇORUM - Çorum'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı, 28 Şubat Süreci'nin Türk milletinin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasi ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Kartancı, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinde insanların mağdur edildiğini belirterek, "Bin yıl süreceğini söyledikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlar ve genç kızlarımız ne yazık ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur." dedi.

Türkiye'de 28 Şubat zihniyetinin bazı alanlarda diriliğini koruduğunu ifade eden Kartancı, şunları söyledi:

"Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalara rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri, darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek İnşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki biz bin yıl geçse de 28 Şubat'ı unutmayacağız."

Basın açıklamasına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir de katıldı.