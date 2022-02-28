28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi

28 Şubat sürecine tepkiler

28.02.2022 16:21

Çorum AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması için toplananlar AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı'nın konuşması 28 Şubat sürecine tepkiler ÇORUM - Çorum'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

Çorum AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması için toplananlar

AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı'nın konuşması 28 Şubat sürecine tepkiler

ÇORUM - Çorum'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı, 28 Şubat Süreci'nin Türk milletinin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasi ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Kartancı, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinde insanların mağdur edildiğini belirterek, "Bin yıl süreceğini söyledikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlar ve genç kızlarımız ne yazık ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur." dedi.

Türkiye'de 28 Şubat zihniyetinin bazı alanlarda diriliğini koruduğunu ifade eden Kartancı, şunları söyledi:

"Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalara rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri, darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek İnşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki biz bin yıl geçse de 28 Şubat'ı unutmayacağız."

Basın açıklamasına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir de katıldı.

28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler
28 Şubat sürecine tepkiler

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da '28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi' konferansı düzenlendi Tekirdağ'da '28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi' konferansı düzenlendi AK Parti'li Özkan: Hani sizin derdiniz parlamenter sistemdi? AK Parti'li Özkan: Hani sizin derdiniz parlamenter sistemdi?

Kastamonu, 28 Şubat, Samsun, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: 28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement