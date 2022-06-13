Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Sefa V., evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz olarak bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Sefa V.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sefa V.'nin ölümü şüpheli bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 29 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu - Son Dakika

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