Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar - Son Dakika

Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar

12.10.2020 22:25
Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar, System.String[]

Samsunda, bir hafta içinde 4 farklı evden hırsızlık yapan 3 kadın, polisin takibi sonucu pastanede simit yerken yakalandı. Şüphelilerin, kapı açmak için özel yapılmış aparatı ve çaldıkları altınları, karakola götürülmek için konuldukları polis otosuna sakladıkları belirlendi. Altınlar polis memurları tarafından fark edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, aranan hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.'nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi. Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Atakum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar - Son Dakika

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