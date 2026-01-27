Samsun'da Bıçak ve Satırla Cinayet - Son Dakika
Samsun'da Bıçak ve Satırla Cinayet

Samsun\'da Bıçak ve Satırla Cinayet
27.01.2026 20:22
Samsun'da bir kişi bıçak ve satırla öldürüldü, 3 zanlı tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kadın ile eşi ve oğlu tutuklandı.

Bir araçta Ferit M'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düvecik Mahallesi'nde bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'ye (45) bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel

