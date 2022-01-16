Samsun'da bir araya gelen şair ve yazarlar kitaplarını kütüphaneye bağışladı - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen şair ve yazarlar, kitaplarını imzalayarak kütüphaneye bağışladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın davetlisi olan 22 şair ve yazar, İl Halk Kütüphanesinde bir araya geldi.

Talat Ülker, Sündüs Arslan Akça, Mahmut Hasgül, Sündüz Yaşar Biga, Sevda Aytan, Ulviye Küccük, İsmail Tunç, Secaattin Öztürk, Gonca Yılmaz Hatunoğlu, Leyla Gül Varoğlu, Recep Yılmaz, Banu Sancak, Kenan Yavuzarslan, Deniz Garipcan, Bahri Sabancılar, Zekariya Çavuşoğlu, Hava Avcı Köseoğlu, Mustafa Bilir, Serhat Doğan, Ozan Fedai, Mustafa Ayvalı ve Şerife Apaydın kitaplarını imzalayarak kütüphaneye bağışladı.

İpekdal, bağışlanan kitaplar için Samsun halkı adına tüm şairler ve yazarlara teşekkür etti.

Daha sonra İlkadım Belediyesinin katkılarıyla Acem Tekkesi'nde düzenlenen şiir dinletisinde şairler kendi şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğe, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile sanatseverler katıldı.