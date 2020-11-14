"Doktor Mucize" komik operası sahnelendi - Son Dakika

"Doktor Mucize" komik operası sahnelendi

14.11.2020 21:35

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını sahneye koydu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını sahneye koydu.

SAMDOB, Bizet'in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operasını, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde izleyicilerle buluşturdu.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı opera eserinde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yüzbaşı Silvio'nun ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatılıyor.

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulan ve toplam 134 kişinin katılabildiği gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Doktor Mucize komik operası sahnelendi
Doktor Mucize komik operası sahnelendi
Doktor Mucize komik operası sahnelendi
Doktor Mucize komik operası sahnelendi

Offenbach, Samsun, Mucize, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Doktor Mucize' komik operası sahnelendi - Son Dakika


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