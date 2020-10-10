Samsun'da ekmek zammı yeniden gündemde

Samsun'da Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatları için yeni bir zam talebinde bulunduğu öğrenildi. Pazartesi günü karar verileceği öğrenilen zam öncesi bazı fırınlarda ekmek 1,5 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Samsun Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına bir yıl aranın ardından 13 Haziran'da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı. 200 gram 1,25 TL'den satılan ekmek, zamdan sonra gramaj arttırılmış ve 220 gram ekmek 1,50 TL satılmaya başlanmıştı. O dönemde Samsun Valiliği'ne atanan Dr. Zülkif Dağlı'nın ilk işi de bu zammı iptal etmek olmuştu.

Bir süredir eski tarifeden devam eden ekmek fiyatları bugünlerde tekrar gündeme geldi. Samsun Fırıncılar Odası'nın ekmek zammı için Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle(SESOB) görüşme halinde olduğu öğrenildi.

SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler konu hakkında, "Fırınlar Odası'nın böyle bir talebi var. Un fiyatlarının aşırı artmasından ve durdurulamamasından ötürü zam kaçınılmaz. Pazartesi günü belli olacak" dedi. Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit'ten henüz bir açıklama gelmedi.

Ekmekte yeni tarifenin hafta içi belli olması bekleniyor. Zam miktarı henüz netleşmese de bazı fırınlarda ekmeğin 1,5 TL'den satışa sunulmaya başladığı gözlendi. - SAMSUN