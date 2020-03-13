Samsun'da huzurevi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, 60 kişinin yaşadığı huzurevini ULV ve alkol gibi temizlik maddeleriyle dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki huzurevini günlük rutin temizlik işlemleri haricinde ULV ve alkol gibi temizlik maddeleriyle dezenfekte ederek, yaşlılara koronavirüsün bulaşmasını engellemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşlıların toplu yaşam alanları ile odalarını dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Çin'de koronavirüs ilk çıktığı andan itibaren Samsun'da toplu taşıma araçlarında önlem aldıklarını belirtti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının gözükmeye başlamasıyla önlemleri artırdıklarını anlatan Yıldız, "Yoğun insan sirkülasyonun olduğu yerler, ulaşım hizmetlerinin olduğu alanlar ve huzurevimizi dezenfekte etmeye başladık. Özellikle virüsün yaşlılara bulaşma riski çok fazla, buradaki insanlarımızın bağışıklık sistemi zayıf olduğu için belli periyotlarla huzurevinde dezenfekte işlemi yapacağız." dedi.

Yaşlıları koronavirüsten korumak için bir dizi tedbir aldıklarını vurgulayan Yıldız, "Huzurevimize yaşlılarımızın yakınları ve orta dereceli okullarımızdan ziyaretler vardı. Ziyaretleri kısıtlı uygulama başladık. Dışarıdan ziyaret almıyoruz. Ayrıca burada temizlik hassasiyetimizi en üst düzeye çıkardık. Temizlik dışında da dezenfekte işlemlerini artırdık. Bu süreçte ne yaşlılarımızı dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan buraya ziyaretçi kabul edeceğiz." ifadesini kullandı.