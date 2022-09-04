Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

04.09.2022 12:07
Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A (44) ve A.A(48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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