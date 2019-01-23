Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

9 dakika önce

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi.

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı, System.String[]
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:41 Kaynak: DHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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