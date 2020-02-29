Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kenan Yıldırım yönetimindeki 34 JB 0671 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolunda Yaşar Şeker'in (33) kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Zeynep Yıldırım ile bisiklette bulunan Ahmet Kavas ise 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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