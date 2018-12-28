Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Odun Pazarı Caddesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.E.(19) ensesinden ve baldırından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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