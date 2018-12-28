Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.
Samsun
'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Odun Pazarı Caddesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.E.(19) ensesinden ve baldırından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 Kaynak: İHA
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