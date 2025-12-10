10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü - Son Dakika
10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü

10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü
10.12.2025 08:16
Samsun'da 10 yaşındaki Miraç Köse, ahırın önünde duran silaj makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Yeni Büyüklü Mahallesi'nde yürekleri parçalayan bir ölüm olayı yaşandı.

SİLAJ MAKİNESİNE KAPILARAK CAN VERDİ

10 yaşındaki Miraç Köse, evlerinin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    çok yazık olmuş.bu sistemin açıkta olması doğru değil.daha korunaklı bir şekilde olabilirdi. 35 0 Yanıtla
