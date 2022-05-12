Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 zanlı yakalandı

12.05.2022 15:24
Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çarşamba Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kapsül sentetik ecza hap, 0,13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, 3 kök kenevir bitkisi, tabanca ve 4 dolu fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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