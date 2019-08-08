Samsun'da uyuşturucu operasyonları
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 121 kök Hint keneviri ile 32 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:56 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 121 kök Hint keneviri ile 32 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy
ilçesi Yağbasan
Mahallesinde düzenledikleri operasyonda 121 kök Hint keneviri ele geçirirken H.Ç'yi gözaltına aldı.
Ekipler, İlkadım
ilçesi Kazım Karabekir
Mahallesinde teknik takibe aldıkları S.S.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. S.S. ile bağlantılı olarak K.Y.'nin bulunduğu adrese de operasyon yapan ekipler, 32 uyuşturucu hap ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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