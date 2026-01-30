Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E. (20) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
