Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 352 gram kubar esrar, 201 sentetik hap ve 79 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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