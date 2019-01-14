Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

59 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada araç içindeki 2 şahıstan 2 paket halinde 6,34 gram esrar ele geçirdi. Söz konusu şüpheliler uyuşturucu maddeyi K.B.'den para karşılığında aldıklarını ileri sürdü. Narkotik polisi, K.B.'yi gözaltına alırken şahsın evinde yaptıkları aramada da 2 paket halinde 21,74 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan K.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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