Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla şehit ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığı bildirildi.

Ladik Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Eser, alınan karara göre bir şehit ailesi ile 420 ihtiyaç sahibi aileye toplam 150 bin lira tutarında alışveriş kuponu dağıtıldığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine dağıttıkları alışveriş kuponunun sadece çarşı esnafı için geçerli olduğunu belirten Eser, "Ramazan yardımı olarak şehit ailesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yerine alışveriş kuponu verilmesini uygun gördük. Vatandaşlarımız, kuponunda yazılı tutar kadar çarşı esnafından ihtiyacını alabilecek. Esnaf da fatura ile vakfınıza başvuruda bulunarak ödemesini alabilecek." dedi.

Kaymakam Eser, alışveriş kuponu uygulaması ile çarşı esnafının da ekonomik yönden desteklenmiş olduğunu kaydetti.

2020 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvurusu açıklaması

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 1 Nisan'da başlayan 2020 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvurularının 15 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı.

Geçen yıl 31 Aralık'a kadar birinci dönemde başvurusu olan yetiştiricilerin ikinci dönemde başvuru yapamayacağını belirten Demir, "Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerimiz başvurularını doğrudan bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine veya koronavirüs salgını nedeniyle 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresinden yapabilir ancak bunun için buzağının 2020 yılı içinde doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı, en az 4 ay süreyle yaşamış ve programlı aşılarının yapılmış olması gerekli. Diğer taraftan ilk kez doğum yapan düvelerin buzağılama yaşı en fazla 810 gün olmalı ve yine son olarak İneklerde bir önceki buzağı ile arasında 450 gün olmalı." dedi.

Yetiştiricilerin buzağı desteklemesi konusunda il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden de bilgi alabileceklerini anlatan Demir, süresinde yapılmayan tüm başvuruların geçersiz olacağını kaydetti.