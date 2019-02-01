Samsung Dünyanın İlk 1tb Eufs Depolama Yongasını Üretiyor

Samsung
Akıllı Telefonların için 1TB Depolama Yongası Üretiyor! Samsung Galaxy
S10 bunlardan birine sahip olabilir mi? Samsung, dünyanın ilk 1 TB eUFS (dahili Evrensel Flash Depolama) çözümünü, telefon üreticileri için seri üretime başlamış olarak sunmaya başlayacağını duyurdu. Bu, telefonların tek bir flash bellek yongasıyla 1 TB depolamaya sahip olacağı anlamına gelir.
Samsung bellek pazarlaması VP Cheol Choi 1TB eUFS'nin;
"Yeni nesil mobil cihazlara daha fazla dizüstü bilgisayar benzeri bir kullanıcı deneyimi sunmada kritik bir rol oynamasını bekliyor."
Samsung'un önceki 512GB birimiyle aynı boyutta ve saniyede 1.000 megabayt okuma hızına sahip 1TB eUFS Yongası, Samsung'un tipik bir microSD kart hızının 10 katına sahip.
Hatırlarsanız Samsung Galaxy Note
9 1TB depolama alanını destekliyordu. Ancak burada 512 GB internal depolama alanına 512GB MicroSD yuvası ile ekleme yapılarak buna ulaşılabiliyordu. Buradaki esas soru
Samsung, yakın gelecekte uygun bir 1TB telefonu serbest bırakmak için kendi bellek yongasını kullanacak mı?
Bu şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S1o Serisinde her ne kadar en pahalı modeli için 12GB RAM, 1TB Depolama Alanı olarak geleceği söylentileri olsa da, bu model de bu yongasının kullanılmış olması pek beklenmiyor.
TheVerge