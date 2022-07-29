"Innovation Campus" eğitim programının kazananları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

"Innovation Campus" eğitim programının kazananları belli oldu

29.07.2022 15:43

Samsung Electronics Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle düzenlenen "Innovation Campus" eğitim programının kazananları ödüllerini aldı.

Samsung Electronics Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle düzenlenen "Innovation Campus" eğitim programının kazananları ödüllerini aldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın ödül töreninde konuşan Samsung Electronics Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, Samsung olarak küresel sosyal sorumluluk vizyonlarının bir parçasının da genç yeteneklere kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri olanakları sunmak olduğunu söyledi.

Şubatta üçüncüsünü başlattıkları projeye, 5 binin üzerinde başvuru olduğunu aktaran Gökpınar, "Bu başvurular içerisinde birtakım yetkinlik bazlı değerlendirmelerle bazı yetenekli öğrencileri seçtik ve onlara Samsung'un küresel yapay zeka müfredatını ODTÜ akademisyenleri aracılığıyla anlattığımız 5 aya yakın eğitimler verdik." dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise dünyanın karşı karşıya olduğu salgın, iklim değişikliği ile çatışma ve ekonomik krizlerden her geçen gün daha da uzaklaşıldığını belirterek, ilerlemeye yardımcı olacak araçlar bulmak için bazı engelleri aşıp hedeflere doğru ilerlemek gerektiğini anlattı.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, projenin bir parçası olduklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eczacıbaşı, yapay zekanın gelecek için en önemli konulardan birisi olduğunu ve bununla beraber bilgi eksikliği ya da öngörülemezlik nedeniyle birtakım tuzakların da oluşabileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, program kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek TCMB Başkanı Şahab Kavcıoğlu, İSO Meclis Üyeleri'nin sorularını yanıtladı Açıklaması TCMB Başkanı Şahab Kavcıoğlu, İSO Meclis Üyeleri'nin sorularını yanıtladı Açıklaması Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı! Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı!
Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Innovation Campus' eğitim programının kazananları belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:54:48. #1.12#
SON DAKİKA: "Innovation Campus" eğitim programının kazananları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement