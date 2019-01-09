Samsung, Yeni Modüler Micro Led Seçeneklerini Gözler Önüne Serdi

Samsung
, Çığır Açan Modüler Micro LED Teknolojisiyle Ekranların Geleceğini CES'te Tanıttı
Samsung, 'First Look' Etkinliğinde Geleneksel TV
Ekranlarının Sınırlarını Zorlayan Yeni Modüler Micro LED Seçeneklerini Gözler Önüne Serdi.
Samsung Electronics, Las Vegas
'taki Aria
Resort & Casino'da her yıl düzenlediği 'First Look' etkinliğinde Micro LED ekran teknolojisindeki son yenilikleri tanıttı. Etkinlikte tanıtılan devrim niteliğindeki yeni Micro LED tasarımları arasında 75 inç boyutunda yeni bir ekran ve 219 inç boyutundaki The Wall da yer aldı. 2019 CES En İyi İnovasyon ödülü sahibi yeni nesil Micro LED ekranların değişik boyut ve şekillere sahip örnekleri de sergilendi.
"Samsung onlarca yıldır yeni nesil ekran inovasyonunda öncü oluyor" diyen Samsung Electronics Görüntü Sistemleri İş Birimi Başkanı Jonghee Han
, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Tüm performans kategorilerinde mükemmel sonuç veren akıllı ve özelleştirilebilir ekranlarla Micro LED teknolojimiz, sıradaki ekran devriminin liderliğini yapıyor. Samsung Micro LED'in önünde hiçbir sınır yok, aksine sonsuz olasılıklar var."
Micro LED Teknolojisine Sahip 75" Micro LED ve 219" The Wall
İleri düzey kendi kendine ışıma teknolojisine ve modüler özelliklere sahip olan Samsung Micro LED ekranlar; benzersiz görüntü kalitesi, çok yönlü kullanım imkanı ve tasarım seçenekleri sunuyor. Bu dönüşebilen TV ekranları, kendi kendine ışıma yapabilen ayrı Micro LED modüllerinden oluşuyor. Kendi ışıklarını yayarak ekranda harika görüntüler oluşmasını sağlayan inorganik kırmızı, yeşil ve mavi renklerde milyonlarca adet mikroskobik LED yongası, şu anda piyasadaki tüm ekran teknolojilerini geride bırakan, benzersiz bir görüntü kalitesi sunuyor.
Samsung, Micro LED teknolojisini geçtiğimiz yıl CES'te övgü ve ödüller alan The Wall adlı 146" Micro LED ekranla birlikte tanıtmıştı. Mikroskobik LED yongaları arasındaki açıklığı azaltan ultra hassas dizilimli yarı iletken paketleme sürecindeki teknik gelişmeler sayesinde, Samsung daha küçük ve evlere daha uygun 75 inçlik etkileyici bir 4K Micro LED ekran üretmeyi başardı.
Micro LED teknolojisinin modüler yapısı ekran boyutu konusunda esneklik sağlıyor
Böylece kullanıcılar ekranı herhangi bir oda veya alana uygun hale getirebiliyor. Kullanıcılar Micro LED modülleri ekleyerek ekran boyutunu istediği kadar genişletebiliyor. Micro LED'lerin modüler işlevi ile kullanıcılar gelecekte 9×3; 1×7 veya 5×1 gibi kendi mekanlarına, estetik anlayışlarına ve işlevsel ihtiyaçlarına uygun sıra dışı ekran boyutları oluşturabilecek.
Samsung'un Modüler Micro LED TV teknolojisi ayrıca içerikleri de ekran boyutu ve şekline uygun hale getiriyor. Samsung Micro LED ekranlar, yeni modül eklendiğinde bile çözünürlüğü artırıp piksel yoğunluğunu sabit tutabiliyor. Ayrıca, Micro LED'ler standart 16: 9 içeriklerden 21: 9 geniş ekran filmlere, 32: 9 ve hatta 1: 1 gibi alışılmadık en boy oranlarını da görüntü kalitesinden taviz vermeden destekliyor.
Micro LED ekranlarda çerçeve olmadığından, daha fazla ekleseniz bile modüller arasında sınırlar bulunmuyor. Sonuç olarak, ekranın yaşanılan her ortama şık bir şekilde uymasını sağlayan etkileyici ve kusursuz bir sonsuz havuz etkisi elde ediliyor. Göz alıcı tasarımlar yeni Ambiyans Modu özelliği ile de zenginleştiriliyor.