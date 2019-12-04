Son Dakika Haberleri: Sanayi Tesislerine Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri
Son Dakika Yaşam Sanayi Tesislerine Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri - Son Dakika

Sanayi Tesislerine Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren sanayi tesislerinde çevre görevlisi olarak görev yapan ya da söz konusu tesislere çevre danışmanlık hizmeti veren çevre görevlilerine yönelik Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri düzenledi.

Sanayi Tesislerine Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, System.String[]

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren sanayi tesislerinde çevre görevlisi olarak görev yapan ya da söz konusu tesislere çevre danışmanlık hizmeti veren çevre görevlilerine yönelik Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri düzenledi.


Sanayi Odası Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; denetimler sırasında sahada yaşanan sorunlar, tereddütler sanayi tesisi çevre görevlileri ile karşılıklı görüşülerek konulara çözüm yolları arandı.


İl Müdürü Hikmet Çelik, seminerin açılış konuşmasında "İl Müdürlüğü olarak amacımız, denetimler sırasında karşılaşılan aksaklıkların çözümlenmesi, ilimizde endüstriyel büyümenin çevre ile uyumlu teknolojiler kullanarak gerçekleşmesini sağlamak, Çevre Mevzuatının doğru bir şekilde uygulanması ile çevreyi korumayı ve nihayetinde şehrimizin ve ülkemizin her yönüyle çevreye rağmen değil çevre ile uyumlu büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektir" dedi.


Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve İl Müdürü Hikmet Çelik'in açılış konuşmaları sonrasında, sanayi tesislerinde görev yapmakta olan 100'ün üzerinde çevre görevlisinin katılımı ile gerçekleşen toplantının, sanayi tesislerinde Çevre Mevzuatının uygulanması konusunda çok yararlı olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hikmet Çelik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:18 Kaynak: İHA
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