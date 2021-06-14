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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak

14.06.2021 17:01
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Gerçekleşen bu yatırımlarla 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nisanda 1189 yatırım teşvik belgesi verildi.

28 BİN KİŞİYİ İŞ İMKANI

Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin 773 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 440 milyon 934 bin 80 lira olan ve 958 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

11 BİN 543 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon 972 bin 534 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak

İstihdam, Yatırım, Gazete, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika Ekonomi


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