Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu

13.05.2022 12:13
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu

Sancaktepe'de sokak üzerinde dönmeye çalışan tır sürücüsü, manevra yapamayınca elektrik direğini devirdi.

Sancaktepe'de sokak üzerinde dönmeye çalışan tır sürücüsü, manevra yapamayınca elektrik direğini devirdi. O esnada yolda yürüyen anne ve çocukları üstlerine doğru düşen elektrik direğinden kıl payı kurtuldu. Anne ve çocukların korku ile kaçıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde dönmeye çalışan 34 HF 7612 plakalı tır sürücüsü, manevra yapamayınca elektrik direğine bağlı ellere çarparak tellerin gerilmesine sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle sokak üzerinde bulunan 2 elektrik direği saniyeler içinde devrildi. O esnada sokak üzerinde yürüyen bir anne ve 2 çocuğu ise üzerlerine devrilen elektrik direğinden kıl payı kurtuldu.

Korku dolu anlar kamerada

Küçük çocukların ve annenin korku ile kaçıştıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tır sürücüsünün sokak üzerinde manevra yapmaya çalıştığı esnada elektrik direklerine çarptığı, çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin devrildiği, o esnada yoldan geçen bir anne ve 2 çocuğunun kıl payı kurtulduğu ve kaçıştığı görülüyor.

"2 küçük çocuk ve annesi direklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu"

Kazaya tanıklık eden vatandaşlardan Sezer Aras, "Tır sokak üzerinden dönmeye çalışırken dönemeyerek manevra yapmaya çalıştı. Elektrik telleri aşağıda olması nedeniyle, gerdirmesi sonucu aşağıda bulunan 2 direk yıkıldı. Tır sürücüsü gaza bastıkça oradan geçen 2 küçük çocuk ve annesi direklerin altında kalmaktan son anda kurtuldular, çok tehlikeliydi. Tır sürücüsü kaçtı, polis ekiplerine haber verdik" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu
Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu

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Sancaktepe, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları kıl payı kurtuldu - Son Dakika


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